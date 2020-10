Shy'm enceinte : en brassière et culotte pour partager son immense bonheur

Shy'm a surpris ses milliers de fans en révélant être enceinte de son premier enfant, dans le clip de son nouveau single, Boy. Elle partage avec eux l'avancée de sa grossesse en photos et en a publié une nouvelle, montrant son ventre déjà bien rond !

Shy'm compte près de 860 000 abonnés sur Instagram. Elle y a posté une nouvelle photo ce dimanche 25 octobre 2020. La chanteuse et future maman de 34 ans pose toute de gris vêtue, avec un manteau, une brassière et une culotte en laine. Visage baissé, Shy'm sourit à la vue de son ventre rond, signe d'une grossesse bien avancée qu'elle s'est résolue à annoncer.

"C'est bon le bonheur... Et de le partager avec vous le décuple, écrit-elle en légende de sa publication. Plusieurs mois à réaliser, à vivre heureux et cachés, à repousser, à profiter jusqu'aux dernières rondeurs invisibles, à se demander quand et comment le dire. Jusqu'à l'évidence: SING IT !! Alors après plusieurs mois, me voilà, des dents, des grammes et des chansons en plus..."

Shy'm ajoute : "Vos messages me touchent du plus profond de mon être. 'Heureuse' n'est pas assez. Il n'y a pas de mots, il y a juste des coups qui vous crient 'Maman j'arrive !!!!!' et remplissent chaque partie oubliée de votre corps. Alors d'abord, merci pour l'accueil que vous faites à ???, puis merci pour tous vos messages d'amour qu'on reçoit moi et notre petit boy. ON VA DANSER À ÇA !!!"