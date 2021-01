Fabienne Carat, ses adieux à Plus belle la vie : elle dévoile un avant/après impressionnant

Ce vendredi 8 janvier 2021 est un jour particulier pour Fabienne Carat puisque c'est ce jour-là que son personnage, et elle par extension, disparaît de la série Plus belle la vie (France 3). Un événement pour les fans du programme qui ont vu l'actrice de 41 ans évoluer pendant plus de quinze ans sous leurs yeux.

C'est d'ailleurs à eux que la comédienne a pensé en dévoilant sur son compte Instagram il y a quelques heures un montage d'elle. Un avant/après où on voit à quoi elle ressemblait lorsqu'elle est arrivée dans la série. Et force est de constater que le temps qui passe n'a pas eu d'effet sur la star. Il y a quinze ans... elle était pratiquement la même, belle, fraîche ! "15 ans pile séparent ces 2 photos - 15 ans et demi dans le personnage de Samia ... un gros bout de vie. Je lui dis au revoir CE SOIR ce vendredi 8 janvier 2021. Merci merci encore et encore tellement à vous, c'est grâce à votre amour et votre fidélité que j'ai vécu cette aventure aussi longtemps. Merci aux auteurs de m'avoir écrit de si jolies choses, à mes partenaires, aux réalisateurs, aux producteurs, à tous les techniciens, la production, les monteurs, à tous tous pour cette incroyable aventure et on se retrouvera sur de nouvelles c'est certain !!!! Je vous aime Xxx", a-t-elle écrit en légende. Un message touchant.