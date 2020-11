Fabienne Carat (Plus belle la vie) en larmes pour ses adieux : coulisses des derniers jours

La fin approche pour Samia Nassri dans Plus belle la vie. Son interprète (depuis 2005) Fabienne Carat vit ses derniers jours de tournage avec toute l'équipe. Et le 25 novembre 2020, l'actrice de 41 ans a eu bien du mal à contenir ses larmes sur le plateau.

Les fans de Plus belle la vie étaient sous le choc après avoir appris la nouvelle. Il y a un mois, Fabienne Carat a annoncé à l'occasion d'une interview pour Télé Star qu'elle avait pris la décision de quitter la célèbre série de France 3 car elle ressentait "le besoin de grandir seule et de quitter" Samia. "On devient aussi comédienne pour incarner un maximum de personnages et il y a eu des moments où j'ai eu envie d'en interpréter d'autres. Ce que je fais mais de façon modérée car la série est très chronophage et les gens imaginent qu'on ne sera jamais disponible pour un nouveau projet", avait-elle notamment confié.

Début 2020, Fabienne Carat a annoncé son choix à la production qui était forcément triste de la voir partir. Depuis, toute l'équipe profite de la comédienne qui a annoncé il y a peu son divorce. Mais il est désormais temps de lui dire au revoir pour certains acteurs. Mercredi 25 novembre, elle a tourné ses dernières scènes avec certains d'entre eux comme elle l'a confié en story Instagram. Et l'émotion était au rendez-vous. "On vient de faire une séquence pleine d'émotions. Il y avait plein de monde sur le plateau, ils sont tous partis. (...) On m'a fait un joli au revoir chaleureux. J'ai même pleuré", a confié la jolie brune.

Et, après avoir partagé une vidéo de son dernier passage à la cantine, ses abonnés ont pu voir des images sur lesquelles elle apparaît à côté de Stéphane Hénon (qui jouait son ex-mari Boher). Très émue, elle le remercie de lui avoir fait confiance et de l'avoir acceptée telle qu'elle était.

Ce jeudi 26 novembre, Fabienne Carat a précisé que c'était son dernier jour de tournage. Avec Stéphane Hénon, ils ont réalisé une vidéo de leurs derniers instants ensemble sur le plateau.