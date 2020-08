Fabienne Carat divorcée : elle dévoile les raisons de sa séparation

Interviewée sur son rôle dans Plus belle la vie et l'épanouissement de son personnage, Samia, dans sa relation amoureuse, l'actrice de 40 ans a fait des confidences qui ont glissé sur le terrain personnel : "Je ne suis pas habituée à parler de ma vie privée mais je me dois de le faire : nous avons divorcé avec Xavier."

Une confidence qu'elle fait aujourd'hui "par respect". "Là, je vis un tournant. Il y a beaucoup d'interviews où je ne discute pas de ma vie personnelle et malgré tout ça, il y a des phrases sorties de leur contexte, avec toujours le prénom de mon ex-partenaire qui est cité alors que lui, il a envie d'être tranquille. Je respecte cela. En faisant cette annonce, je lui rends un peu sa liberté pour qu'il n'ait plus à voir son nom dans des interviews et que sa vie personnelle soit respectée", ajoute-t-elle.

Fabienne Carat qui était mariée depuis 2013 à son compagnon a ensuite révélé les raisons de leur séparation : leurs métiers leur prenaient beaucoup de temps et les amenaient à faire beaucoup de déplacements. "Nos professions ne nous ont pas laissées une place suffisante pour notre vie de couple", déclare-t-elle. Et elle précise ensuite que ce divorce a été un choix réalisé d'un commun accord. Les deux ex sont encore en très bons termes.

Fabienne Carat est une femme positive et l'échec de ce mariage ne l'accable pas. "J'ai toujours transformé chaque épreuve de ma vie en positif. Bien sûr, lorsque l'on se marie, on se marie a priori pour toute la vie... Mais des choses que l'on pensait éternelles ne durent pas forcément et inversement", conclut-elle.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Fabienne Carat dans le magazine Télé Star en kiosques le 17 août 2020.