Xavier Deluc (Section de recherches) : "La scientologie m'a sauvé de la drogue"

Xavier Deluc ne cache rien de sa vie, ou presque. Celui qui incarne le capitaine Martin Bernier depuis 2006, dans la série à succès Section de recherches (TF1) a failli se brûler les ailes à cause de la drogue et de l'alcool. Mais un jour, tout a changé. La scientologie notamment lui a permis de sortir la tête de l'eau.

La carrière de Xavier Deluc ne se résume pas à Section de recherches. L'acteur de 62 ans, qui s'est inscrit au cours Florent quand il avait 20 ans, a vite été repéré par Robert Hossein. Il a ensuite enchaîné les films, un succès qui lui est monté à la tête. Comme il l'a confié à Purepeople en 2020, il a "presque touché le fond" à cause de sa consommation de drogue et d'alcool. "J'ai essayé de jouer les durs, j'en ai payé le prix. J'ai risqué ma vie, mais j'ai eu le courage de vouloir m'en sortir", avait-il notamment ajouté.

C'est un voyage en Afrique du sud, alors qu'il avait 26 ans, qui a tout changé. "Un beau jour, j'étais en balade à cheval en Afrique du Sud et j'ai décidé de tout arrêter. Je me suis levé le matin avec cette idée en tête. Et j'ai tout arrêté du jour au lendemain", nous avait-il déclaré. Xavier Deluc ne le cache pas, la scientologie l'a également sauvé.

En 1988, le partenaire de Franck Semonin et Fabienne Carat a rejoint l'église de scientologie fondée par le défunt auteur de science-fiction Ron Hubbard. "J'y suis toujours. Je suis fier de mes opinions, je vis ma vie privée comme un grand ! Ça m'a sauvé la vie, ça m'a sorti des drogues et ça m'a permis de continuer à vivre", a confié Xavier Deluc a nos confrères de Sud Radio le 8 février 2021. Il est également revenu l'association créée en 1991, baptisée "Non à la drogue, oui à la vie", en précisant qu'il en était aujourd'hui le parrain.

En 2017, la star - qui est en couple avec une photographe et a une belle-fille - précisait également au Parisien : "La scientologie m'a permis de me comprendre moi-même et de connaître, avec ma vraie famille, une harmonie que je n'avais pas."