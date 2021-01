Fabienne Carat dans Sections de recherches : les premières images de l'actrice sur le tournage

La carrière de Fabienne Carat prend assurément un tournant grâce à Section de recherches, troisième série la plus ancienne de TF1 et l'un des plus grands succès de la chaîne. La dernière saison diffusée en 2019 avait rassemblé en moyenne 4,5 millions de téléspectateurs, selon Médiamétrie, soit près de 22,4% du public de quatre ans et plus. Nul doute que l'arrivée de la jolie brune aidera la fiction à faire peau neuve et peut-être à réaliser de nouveaux records d'audiences. Réponse jeudi soir...

Fabienne Carat, fraîchement installée à Paris, ne compte pas que Section de recherches dans ses projets professionnels. Elle travaille également sur des chansons pour un nouvel album et son livre Danse avec la vie..., publié en mai dernier, est toujours en vente. Par ailleurs, le DVD de son one woman show L'amour est dans le prêt ? (bande-annonce ICI) est disponible à la vente au prix de 14,99 euros.