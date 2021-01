Mélanie Maudran (Un si grand soleil) : Rare photo de son mari pour un événement spécial

Quand Mélanie Maudran n'est pas sur le plateau de tournage d'Un si grand soleil (France 2), elle se ressource auprès de sa famille. La belle actrice de 41 ans qui incarne Claire Estrela est mariée et maman, une tribu qu'elle expose peu sur les réseaux sociaux. Mais elle a fait une exception le 17 janvier 2021, à l'occasion de l'anniversaire de son époux Thierry Ascione.

En juillet 2010 Mélanie Maudran et son mari, un ancien tennisman de haut niveau devenu coach, se sont dit "oui" pour le meilleur et pour le pire. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Tom et Léo, nés en 2014 et 2015. Depuis, les tourtereaux sont toujours aussi amoureux. Et dimanche, ils ont fêté un événement particulier. Thiery Ascione célébrait ses 40 ans. Pour cette occasion, l'actrice a partagé une photo attendrissante. On y découvre l'un de ses fils, en train d'embrasser son papa qui porte un beau chapeau de fête. En guise de légende, elle a posté des coeurs ainsi qu'un émoji représentant un gâteau d'anniversaire. Une belle attention qui a, à coup sûr, touché son cher et tendre.