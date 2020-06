Mélanie Maudran (Un si grand soleil): Ses deux fils Tom et Léo ont bien grandi !

C'est la grande reprise pour tout le cast d'Un si grand soleil. De toutes les séries quotidiennes françaises, elle est la première a avoir été diffusée à nouveau... puisqu'une vingtaine d'épisodes inédits patientaient dans les stocks de France 2. Depuis le 1er juin 2020, Mélanie Maudran a donc retrouvé ses petits camarades sur les plateaux de tournage montpelliérains afin de tourner la suite et nous en apprendre finalement plus sur les conséquences de l'incendie de l'escape game. Un bonheur et un déchirement pour la comédienne qui était confinée avec ses deux garçons, ses deux amours, fruit de son union avec l'ancien tennisman Thierry Assigne, Tom (6 ans) et Léo (4 ans).

Si l'on en croit ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux, Mélanie Maudran a passé de doux moments familiaux pendant que le coronavirus faisait des ravages. Et depuis que la France est déconfinée, elle enchaîne les promenades et les baignades avec ses fils. Il faut dire que sa vie se partage entre Paris et Montpellier, ville dans laquelle elle tourne les épisodes d'Un si grand soleil... où elle a rapatrié toute sa petite tribu. "L'idée, c'est que l'on reste tous ensemble, qu'on ne se sépare pas, expliquait-elle à Télé Star en 2019 à propos de son déménagement. Donc, on s'est organisés. Le principal, pour moi, c'était que le quotidien de mes enfants ne soit pas perturbé. Et c'est heureusement le cas."