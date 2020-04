Mort de Delphine Serina : Tonya Kinzinger, le cast d'Un si grand soleil en deuil

Les astres brillent un peu moins fort aujourd'hui. Delphine Serina, qui jouait dernièrement dans Un si grand soleil – elle incarnait Bérénice Paré depuis 2019 –, est morte. Elle a succombé à une longue maladie, annonçait son agent à l'AFP, le 19 avril 2020. Sur les réseaux sociaux, parmi la pluie d'hommages qui se déverse, le cast de la série de France 2 regrette fort sa disparition. Tonya Kinzinger, notamment, a fait part de sa tristesse. "Une femme extraordinaire avec un grand coeur, toujours prête à s'ouvrir aux autres avec le sourire et un talent qui faisait briller même la plus terne des étoiles, se souvient-elle. Mes prières t'accompagnent et toutes mes pensées vont à cet instant à ta famille."

Durant sa carrière, Delphine Serina a croisé la route de nombreux talents, comédiennes et comédiens, qui ont chacun été marqués par leur collaboration. François-Dominique Blin, qui jouait le codirecteur du Sky34 à ses côtés, lui a sobrement rendu hommage sur Instagram en partageant un portrait d'elle. "J'ai eu la chance de travailler avec cette actrice lumineuse et adorable, explique de son côté Hubert Benhamdine. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. La mort n'est qu'un passage, je lui souhaite le plus beau des voyages."