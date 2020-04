Mort de Delphine Serina : Mimie Mathy "très triste" face à cette disparition

On connaissait Delphine Serina pour être la codirectrice fictive de Sky34 – depuis 2019 – dans Un si grand soleil sur France 2. Mais durant sa carrière, elle a cumulé de nombreux rôles à la télévision, au sein de programmes très populaires. De Louis la Brocante à Plus belle la vie , en passant par Candice Renoir ou Soeur Thérèse.com, elle a intégré le cast de Famille d'accueil pendant trois années. Une expérience durant laquelle elle a collaboré avec Samantha Rénier – Juliette Ferrière à l'époque, la terrible Pauline Molina , de Demain nous appartient désormais. "Delphine, inoubliable partenaire, regrette cette dernière sur Instagram. Je pense fort à toi et à tes proches."