Franck Sémonin rejoint la série Demain nous appartient... pour faire plaisir à sa femme !

Apprêtez-vous à accueillir un nouveau personnage sur les quais de Sète ! La série Demain nous appartient agrandira son cast d'ici quelque jours en souhaitant la bienvenue à Franck Sémonin, bien connu pour le rôle de Lucas Auriol dans Section de recherches. Rejoindra-t-il les rangs du commissariat, déjà bien occupés par Julie Debbazac, Franck Monsigny et Sam Gharbi ? Probablement pas. Le comédien incarnera un certain Franck - même homme, même prénom - sur TF1 : le frère de Morgane Guého, l'infirmière du lycée Paul Valéry.

Il va y avoir du grabuge chez les Lazzari ! Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Franck Sémonin se joint à la joyeuse bande de Demain nous appartient le temps d'une arche scénaristique. L'acteur de 48 ans, également vu dans Plus Belle la vie en 2012 et 2013, est un grand fan de la série... au moins par procuration. "Ma femme est rapidement devenue accro, explique-t-il à Télé Loisirs. A tel point qu'elle regarde les épisodes en avance, elle lit les spoilers sur Internet et suit les comédiens sur Instagram. À 19 heures, je suis obligé de m'asseoir dans le canapé et de regarder avec elle, au départ de manière un peu forcée, puis j'y ai pris du plaisir. Donc je ne pouvais pas ne pas être dans cette série !".

Prêt à tout pour les yeux d'Hélène. Et il faudra s'armer de patience pour découvrir à quelle intrigue savamment ficelée Franck Sémonin participera. Le comédien fera ses débuts dans Demain nous appartient à l'occasion du 819e épisode du programme. Pour l'heure, l'affaire Molina semble être classée puisque Luke a avoué être l'agresseur de sa propre soeur Charlie. En revanche, un criminel sournois, adepte du home jacking - un type de cambriolage réalisé en présence des propriétaires du lieu - terrifie les habitants de la ville. Y aurait-il un lien entre ces redoutables filoutages et la visite soudaine de Franck dans le sud de la France ? Seul l'avenir nous le dira...