Clémence Lassalas (Charlie) fait peur aux fans de Demain nous appartient : "Ils partent en courant !"

Purepeople : Tu as 25 ans et déjà vingt ans de carrière derrière toi... Comment c'est possible ?

Clémence Lassalas : J'ai commencé super jeune, mais c'est vrai que ça ne me rajeunit pas ! Je faisais de la photo et de la pub quand j'étais petite. Puis j'ai été repérée par une agent qui s'appelle Laurence Coudert et j'ai fait mon premier film grâce à elle. A l'époque je tournais beaucoup avec mon frère, qui a un an et demi de plus que moi et qui a arrêté depuis. J'ai surtout fait des téléfilms, dont une trilogie dans laquelle je faisais partie d'une famille un peu insupportable. Puis au cinéma, j'ai eu des petites participations, dans Ecoute-le temps avec Emilie Dequenne, dans La première étoile et dans La Famille Bélier.

Tu as toujours eu envie d'être actrice ?

J'ai fait un sport étude de comédie musicale, et puis un jour ma mère m'a dit : "Tu ne veux pas avoir un vrai métier ?". Je me suis dit que comme j'aimais le cinéma, que j'avais la chance d'en faire depuis que je suis petite, la production c'était un bon compromis. J'ai fait un BTS de production à Boulogne, puis une dernière année à UCLA à Los Angeles. J'ai travaillé un an là-bas en post-production sur des show Netflix et puis je n'ai plus eu de visa. J'ai recontacté mon agent de retour en France et j'ai atterris sur DNA ! Je n'ai pas oublié la production pour autant. J'avais monté une boîte avec une copine, on avait produit pas mal de choses notamment dans le théâtre puis ça s'est arrêté avec le confinement...

Qu'est-ce que ça fait de jouer la peste depuis tant d'années ?

C'est toujours le même plaisir. C'est la crise d'ado que je n'ai pas faite. Tous ces trucs insupportables qu'on aurait aimé dire aux gens pendant des conversations, ces petites punchlines qu'on regrette de ne pas avoir prononcées... Charlie les dits !

Est-ce que tu as peur qu'on ne te propose plus que ce genre de rôles ?

Un peu. Ce n'est pas forcément une peur parce que moi j'adore, et ce genre de personnages permet de défendre des choses parce que derrière la méchanceté il y a toujours quelque chose. Mais en regardant tout ce que j'ai fait avant, dans La Famille Bélier... je crois que je ne joue que des pestes ! Je ne sais pas si c'est à cause de mon visage. J'essaye d'être sympa !