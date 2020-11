Karin Viard critiquée dans "La famille Bélier" : sa langue des signes jugée "incompréhensible"

Si les spectateurs se souviennent de La Famille Bélier comme d'un bon moment de cinéma, Karin Viard en garde un souvenir teinté d'amertume. Et pour cause. La comédienne interprétait le rôle de Paula, femme malentendante. Au lieu de faire appel à des comédiens sourds, le réalisateur Éric Lartigau a préféré faire prendre des cours de Langue des Signes Française (LSF) à des acteurs entendants, dont Karin Viard et François Damiens.

Il faudra attendre que la presse britannique tire la sonnette d'alarme pour qu'on se rende compte du problème. La journaliste malentendante Rebbeca Atkinson décrivait dans The Guardian "une représentation embarrassante et irrespectueuse de la culture sourde et du langage des signes" et dénonçait la "frilosité des studios de cinéma à ne pas vouloir mettre en avant des comédiens sourds talentueux". Mais il y a pire. De nombreuses personnes malentendantes ont déploré le fait que la LSF n'était pas très bien mise en pratique, surtout par Karin Viard.

Dans les colonnes de 20 Minutes, l'auteur du blog cinéma Le Passeur Critique Viguen Shirvanian, sourd de naissance, a critiqué le travail de la populaire comédienne. "Le film a suscité une vive controverse dans la branche radicale de la communauté sourde parce qu'Eric Lartigau a choisi des stars entendantes plutôt que de faire appel à des comédiens sourds. Leur niveau en LSF n'est pas exactement au point, surtout pour Karin Viard, dont les signes sont trop rapides et trop saccadés. Ils sont assez incompréhensibles pour les sourds signants, qui ont même dû lire les sous-titres", avait-il expliqué en 2014.



N'étant pas passée à côté de ces remarques, Karin Viard était embarrassée à l'idée de répondre à une question sur La Famille Bélier. D'après un journaliste de L'Obs, elle aurait fait une "moue dubitative" lorsqu'il l'interrogeait sur le film. "Ce qui est génial, c'est que j'ai appris la langue des signes et suis entrée en contact avec ce monde inconnu. J'ai pu communiquer avec des gens avec lesquels d'ordinaire, on ne sait pas communiquer. Malheureusement, j'ai tout oublié", avait déploré la comédienne de 54 ans. Il lui demandait alors : "Pourquoi avez-vous bâillé quand je l'ai évoqué ?" Karin Viard, "soudain cassante", lui rétorquait : "Je passe la question".