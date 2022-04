Ilona Smet enceinte et bientôt mariée à Kamran Ahmed : elle lâche quelques indices sur la cérémonie

"Ce sera simple et authentique. Ça nous ressemblera", explique la grande soeur d'Emma Smet lorsque le journaliste lui demande dans quel style elle compte l'organiser. Mais attention, pas plus de précisions sur la liste des invités, les décors ou la robe : "C'est top secret et je n'ai pas encore arrêté mon choix..." répond-elle avec un sourire, ferme mais mystérieuse.

Il faudra donc attendre que le mariage se déroule avant de connaître tous les détails. S'il se murmurait qu'ils auraient préféré le célébrer avant la naissance du bébé, Ilona Smet n'en a cette fois rien dit, voulant sûrement éviter les photographes intempestifs pour l'un des plus beaux jours de sa vie.

La future maman mannequin a été un peu plus loquace sur ce bébé, quelque peu inattendu mais qu'elle voulait si fort. "Cela fait longtemps que j'avais envie de fonder une famille. On est sur un nuage. J'ai hâte. Savoir qu'un second coeur bat en moi c'est un ressenti à part, une expérience unique. Comme un monde inconnu", explique-t-elle, aux anges de voir cet enfant arriver.