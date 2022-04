Laure Smet maman : "Il est inconcevable que l'on puisse survivre à la mort d'un enfant"

Interviewée dans le magazine Télé 7 Jours, Laura Smet a dévoilé les dessous de sa nouvelle collaboration avec Corinne Masiero dans la série Capitaine Marleau. En effet, c'est la deuxième participation pour la jolie blonde de 38 ans qui avait déjà tourné dans cette fiction de France 2 en 2017 dans un épisode intitulé Sang et Lumière. Cette fois, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye revient dans un rôle particulièrement éprouvant pour elle, celui d'une maman ayant perdu son enfant. Mère d'un petit garçon prénommé Léo (né le 7 octobre 2020, appelé ainsi car c'est le deuxième prénom de son regretté papa), la femme de Raphaël Lancrey-Javal a confié : "On n'entre pas dans un tel personnage. Pour moi, qui suis une maman cela est au-dessus de mes forces. Il est inconcevable que l'on puisse survivre à la mort d'un enfant."

Ça devenait un petit peu flippant

Accablée par la mort de son papa (mort le 5 décembre 2017), Laura Smet ne peut s'imaginer combien la mort d'un enfant peut être difficile à surmonter. Elle poursuit : "J'ai choisi de jouer quelqu'un de sonné en permanence, comme sous neuroleptiques. Ça devenait un petit peu flippant à la longue. De toute façon, avec Josée, on tourne tellement vite que l'on a pas eu le temps de trop s'imprégner de nos personnages. Je me suis contentée de l'accompagner."

Pour l'épauler dans ce rôle, elle a pu compter sur l'aide de Corinne Masiero, une actrice "très généreuse" : "C'est quelqu'un de vrai, sans faux-semblants comme Josée d'ailleurs et j'apprécie ce genre de personnes." Émue par le côté "à la fois éteint, anéanti de Lana, et sa rage de survivre malgré tout", Laura Smet signe avec cette fiction son grand retour sur le petit écran depuis la naissance de son fils il y a presque deux ans.

Au cours de l'interview, la demi-soeur de David Hallyday - avec lequel elle a réglé de nombreux détails concernant l'épineux héritage de leur père Johnny Hallyday avec leur ancienne belle-mère Laeticia Hallyday - a révélé qu'elle s'apprêtait également à tourner dans la quatrième saison d'une série israélienne à succès bientôt disponible sur Netflix, Fauda.

L'intégralité de l'interview de Laura Smet est disponible dans le magazine Télé 7 Jours, édition du 28 mars 2022.