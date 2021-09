Hommage à Johnny Hallyday : Laura Smet, absente, fait lire un message en présence de Laeticia Hallyday

Ce 14 septembre, la France vit au rythme d'une journée hommage au défunt rockeur Johnny Hallyday. C'est depuis l'AccorHotels Arena, la salle de spectacles du 12e arrondissement de la capitale - anciennement connue sous le nom de POPB - que se tenait notamment l'évènement. Bien qu'absente, Laura Smet a pu compter sur Anne Hidalgo pour faire entendre sa voix.

Certes, Laura Smet et son frère David Hallyday ont réglé les détails de l'épineux héritage de Johnny Hallyday avec leur ancienne belle-mère Laeticia Hallyday mais, pour eux, pas question de renouer le contact humain... pour le moment. Bien qu'elle approuvait la création d'un lieu de mémoire au nom de son père, pour lui rendre hommage et pour que les fans puissent s'y rendre en pèlerinage car Saint-Barthélemy - où est enterré son père - n'est pas à la portée de tous, Laura était absente. Mais elle a tenu à faire entendre sa voix et a donc transmis un petit texte à la maire de Paris - candidate à la présidentielle - Anne Hidalgo. Devant une foule de badauds et plus d'une centaine de bikers, elle a ainsi lu le texte de la comédienne.

"Je suis tellement heureuse de savoir qu'il y aura un endroit dans ma ville où je serai à côté de toi. Je t'aime pour toujours, ta fille. Laura", a lu la maire de la capitale. Interrogée quelques instants après l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday et de l'immense sculpture lui rendant hommage, Laeticia Hallyday n'a pas échappé à une question sur l'absence de Laura et David. Ces derniers ne seront pas non plus au concert intitulé Que je t'aime, qui sera diffusé ce soir sur France 2. "Je ne pouvais pas imaginer cette journée sans eux. J'aurais adoré que David puisse chanter ce soir Sang pour sang à la mémoire de son père", a-t-elle fait savoir. Bien que déçue de leur absence, Laeticia Hallyday a admis qu'avec ses anciens beaux-enfants, leurs rapports restent "compliqués"... La veuve du rockeur est toutefois entourée de ses filles Jade (17 ans) et Joy (13 ans), pour cette belle journée remplie d'émotion.