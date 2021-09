Hommage à Johnny Hallyday : découvrez l'immense sculpture en son honneur révélée en plein Paris

La rentrée se fait en grandes pompes pour tous les admirateurs de Johnny Hallyday. En ce mois de septembre 2021, le célèbre rockeur, disparu en 2017, est mis à l'honneur en plusieurs étapes. Le 14, une esplanade prendra son nom aux abords de l'AccorHotels Arena, salle dans laquelle il a joué 101 fois entre les années 1987 et 2017, afin d'offrir à tous un lieu de culte 100% français. Sur les lieux, une impressionnante sculpture de 6 mètres représente, non pas l'artiste - qui détestait les oeuvres à son effigie - mais ses deux passions.

Les fans se sont sentis abandonnés et je l'ai compris

Baptisée Quelque chose de..., en référence à l'un des plus grands titres de Johnny Hallyday, l'oeuvre d'art signée du plasticien Bertrand Lavier se compose de trois éléments : un socle provenant du Hall of Fame de Los Angeles, un immense manche de guitare et, tout au-dessus, semblant toucher le ciel et les étoiles, une Harley-Davidson bleue issue de la collection personnelle de Johnny. "C'était le choix de Johnny d'être enterré à Saint-Barth et je l'ai respecté. Mais les fans se sont sentis abandonnés et je l'ai compris, explique la maman de Jade et Joy, comme le rapporte Le Parisien. Pour faire son deuil, c'est compliqué de ne pas avoir de lieu pour se recueillir, déposer des fleurs. J'ai écrit à Anne Hidalgo il y a deux ans et monté un dossier. Je voulais un endroit lié à la musique et Bercy est le plus iconique de sa carrière."

Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo vont, ensemble, inaugurer la sculpture et l'esplanade Johnny Hallyday le 14 septembre 2021 à 11h. A ces jolis clins d'oeil, accordés au chanteur, s'ajouteront l'ouverture d'un Johnny's Bar au sein de l'AccorHotels Arena et un concert exceptionnel, organisé dans la salle, qui sera diffusé en direct sur France 2.

Pour rappel, les choix artistiques de Bertrand Lavier n'avaient pas fait l'unanimité au moment où ses plans avaient été dévoilés. Bien que la moto ait été désossée et qu'elle soit sans moteur pour ne représenter aucun risque écologique, beaucoup s'étaient offusqués de voir affichée, en plein Paris, une telle publicité pour la marque Harley-Davidson... Mais tout est rentré dans l'ordre.