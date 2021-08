Laeticia Hallyday bientôt à Paris : Jalil Lespert absent du concert hommage à Johnny

Ils sont habitués à faire avec. Depuis le début de leur belle histoire, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se battent contre les kilomètres et leurs obligations respectives. Après des vacances idylliques passées à Saint-Barth collés l'un à l'autre, les tourtereaux s'apprêtent à devoir se séparer momentanément, encore une fois.

En juin dernier, le réalisateur souffrait des lois américaines strictes en matière d'immigration, le forçant à quitter le territoire et leur nid douillet de Los Angeles pour un mois et demi. Comme l'apprend Public dans son édition du vendredi 27 août 2021, Jalil Lespert devra bientôt rejoindre Paris. Son départ est prévu pour le samedi 28. De leur côté, Laeticia, Jade et Joy doivent rentrer en avion à LA avec Aliosha, le fils du réalisateur.

Le 10 septembre prochain, la mère de famille prévoit de rejoindre Paris, deux jours avant la venue de Jade et Joy. Toutes les trois ont rendez-vous le 14 septembre prochain pour le grand concert hommage à Johnny Hallyday, depuis l'AccorHotel Arena (Bercy). Une soirée tout simplement immanquable, que Laeticia prépare depuis des mois avec Jean-Claude Camus, Anne Marcassus et son équipe ainsi qu'avec la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Si Jalil Lespert, grand fan de Johnny Hallyday, l'avait également épaulée dans la préparation du concert, celui-ci ne pourra pas y assister. D'après nos informations, il serait en tournage dès son retour en France. Le 18 septembre prochain, quatre jours après le concert, Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, reviendront à Pacific Palisades, dans sa nouvelle maison. Encore une occasion pour le couple de mieux se manquer, pour mieux se retrouver.