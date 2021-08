Diaporama Laeticia Hallyday bientôt à Paris : Jalil Lespert absent du concert hommage à Johnny

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert sont allés dîner, en compagnie de Yannick Bolloré et sa femme Chloé Bouygues, au restaurant Mun sur les champs Elysées à Paris, France, le 6 juillet 2021.

A l'ocassion de Noël, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec son compagnon Jalil Lespert et ses deux filles Jade et Joy. La photo avait été prise quelques jours aupravant, lors de leur voyage à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny.

Exclusif -Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021. Son compagnon Jalil Lespert lui a fait la surprise de venir l'accueillir à l'aéroport avec sa fille Gena ! Laeticia porte un t-shirt à l'effigie de Johnny Hallyday.

Liliane Jossua, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy le 5 décembre 2019.