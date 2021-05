Laeticia Hallyday et Jalil Lespert face aux flammes, leur nouvelle maison menacée

Tout le monde a encore en tête les dramatiques incendies de 2018, qui avaient ravagé une partie de la Californie et avaient fait de très nombreux morts. Laeticia Hallyday avait craint à l'époque pour son ancienne villa, celle que Johnny avait faite construire en 2010 sur les collines d'Amalfi Drive, dans le quartier de Pacific Palisades. Malheureusement, le danger est de retour près de trois ans plus tard, et il est bien plus grand.

Dans la soirée du samedi 15 mai 2021, Jalil Lespert a publié des images saisissantes dans sa story Instagram. Le réalisateur et comédien de 45 ans a montré que des flammes menacent la nouvelle maison dans laquelle il vient d'emménager avec Laeticia. Les amoureux sont installés depuis peu sur Sunset Boulevard. Laeticia Hallyday a été contrainte de se séparer de son ancienne maison pour pouvoir éponger les dettes colossales laissées par Johnny. La maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans) l'aurait vendue 15 millions de dollars (soit environ 12,4 millions d'euros) et aurait acheté la nouvelle 6,75 millions de dollars (5,6 millions d'euros).

Cette fois-ci, les flammes menacent de bien plus près le nouveau cocon de Laeticia Hallyday... Pour preuves les images capturées et partagées par Jalil Lespert. De nombreux hectares de forêt sont d'ores déjà partis en fumée. Un incendie, à priori d'origine criminelle vers Topanga Canyon, se serait déclaré et s'est rapidement dégradé, aidé par le vent dans les hauteurs non loin du quartier de Pacific Palisades. Des évacuations ont été menées par les autorités.

La panique s'est donc invitée chez Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, quelques jours après que le couple a célébré comme il se doit les 45 ans du réalisateur. L'ex de Sonia Rolland avait alors reçu une magnifique déclaration de sa compagne. "Joyeux anniversaire my love, je te suis reconnaissante et pour toutes les manières dont ta vie touche la mienne. Dans tes yeux je vois la beauté qui était perdue en moi quelque chose de merveilleux dans la façon dont tu me regardes et m'aimes. Faisons en sorte que chaque seconde compte, faisons en sorte de célébrer la vie et la vivre...", avait-elle écrit en légende de deux photos d'elle et Jalil enlacés à la plage.