Laeticia Hallyday plus amoureuse que jamais de Jalil Lespert : elle lui déclare sa flamme, en un jour spécial

Ce 11 mai 2021 est un jour de fête pour Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, puisque monsieur fête ses 45 ans. Un anniversaire que la veuve n'a pas manqué de célébrer sur Instagram, en partageant non seulement plusieurs photos à deux, mais surtout une tendre déclaration d'amour.

"Je suis si heureuse que tu sois né @jalillespert. Je t'aime tellement. Joyeux anniversaire my love, je te suis reconnaissante et pour toutes les manières dont ta vie touche la mienne. Dans tes yeux je vois la beauté qui était perdue en moi quelque chose de merveilleux dans la façon dont tu me regardes et m'aimes, Laeticia Hallyday a-t-elle écrit sur le réseau social. Faisons en sorte que chaque seconde compte, faisons en sorte de célébrer la vie et la vivre..." Pour accompagner son message, la veuve de Johnny a partagé plusieurs photos retraçant sa romance avec Jalil Lespert.

Depuis leur coup de foudre à Paris en octobre 2020, les amoureux ne se quittent plus : un premier week-end à Rome à deux, un confinement en famille à Marnes-la-Coquette, puis un premier voyage avec Jade et Joy (16 et 12 ans) à Saint-Barth, suivi d'un deuxième en début d'année 2021... Laeticia Hallyday a pleinement retrouvé l'amour et affiche pleinement cette nouvelle idylle. La jolie blonde de 45 ans et le comédien ont même déjà franchi une étape importante puisqu'ils viennent d'emménager ensemble dans une nouvelle villa près de Los Angeles.