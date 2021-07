Johnny Hallyday : Le teaser de son grand concert hommage dévoilé

Le 14 septembre 2021 sera une journée d'ores et déjà mémorable pour les fans de Johnny Hallyday. Non seulement pour l'inauguration de la statue en l'honneur Taulier (à savoir une Harley Davidson perchée sur un manche de guitare électrique, ndlr) à l'Accor Arena, mais surtout pour le concert symphonique réalisé en hommage à ce dernier. Un projet de deux ans organisé par sa veuve, Laeticia Hallyday en étroite collaboration avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'équipe de l'AccorHotels Arena et la société de production DMLS TV (qui appartient à des amis proche du chanteur, Mathieu Vergne et Anne Marcassus).

Et pour bien tenir les fans du Taulier en haleine d'ici là, un teaser du concert nommé Que je t'aime vient tout juste d'être dévoilé, ce 8 juillet 2021 sur BFMTV. Dans cette bande-annonce, on peut découvrir certaines images d'archives de Johnny Hallyday lorsqu'il était sur scène sur l'air de son titre Vivre pour le meilleur. Et pour mener à bien ces festivités, de nombreuses personnalités ont répondu à l'appel de la mère de Jade et Joy. En effet, les fans pourront retrouver Pascal Obispo, Louane, Julien Doré, Slimane, Gad Elmaleh et bien d'autres pour l'occasion... Des personnalités proches du rockeur qui reprendront les tubes phares du Taulier tout en étant accompagnés d'un orchestre symphonique.

Une immersion dans le monde de Johnny Hallyday

Sous la direction d'Yvan Cassar, l'ancien directeur musical de Johnny Hallyday, ce concert promet aux fans "une vraie immersion dans l'univers du rockeur préféré des Français" à l'aide notamment des "nouvelles technologies". La billetterie du concert est déjà ouverte. Mais pour ceux qui sont dans l'indisponibilité d'y assister, bonne nouvelle : le concert sera également diffusé en direct sur France 2.

Et quelques jours avant le concert, le 10 septembre 2020, les fans pourront découvrir un nouvel album symphonique intitulé Acte II. Et si la situation sanitaire le permet dans les prochains mois, une tournée à l'honneur de Johnny Hallyday, nommée Johnny Symphonique Tour prendra place le 20 mai 2022.