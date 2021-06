Johnny Hallyday couvert d'amour par ses "filles chéries" : Laeticia dévoile une vidéo souvenir

Pour la quatrième fois, Jade et Joy Hallyday (16 et 12 ans) ont célébré la fête des Pères sans leur célèbre papa. Pour autant, leur maman Laeticia Hallyday ne manque pas de marquer cet événement en partageant sur Instagram photos et vidéos souvenirs de Johnny en famille. Dimanche 20 juin 2021 n'a pas fait exception : la veuve de 46 ans a dévoilé un court clip dans lequel le Taulier reçoit un élégant gâteau de fête des Pères de la part de ses "filles chéries".

Dans cette nouvelle vidéo datant d'il y a plusieurs années, Johnny reçoit un gâteau décoré façon smoking, des mains de Jade et Joy. "Ah merci, merci mes amours", se réjouit le rockeur, en embrassant ses filles. En légende de sa publication, Laeticia Hallyday a écrit : "Joyeuse fête des Pères au meilleur des pères. Cette lumière guide Jade et Joy à travers toutes ces années de leur enfance et dans les femmes qu'elles sont aujourd'hui... Tu es avec nous et dans tout ce que nous faisons, un véritable guide qui nous inspire et qui a inspiré beaucoup de gens... Nous te célébrons chaque jour, dans les visages de nos filles, je te vois, je sais que tu n'es pas loin et que je te garderai dans mon coeur pour toujours, tu es aimé, manqué plus que je ne pourrais jamais le dire et l'écrire. Joyeuse fête des papas. Nous t'aimons tellement."

Le 15 juin dernier déjà, alors qu'elle effectuait un road trip californien en son honneur, la veuve avait relayé plusieurs images d'archives pour célébrer ce qui aurait été le 78e anniversaire de Johnny. Bien qu'elle ait refait sa vie avec le comédien et réalisateur Jalil Lespert, après un coup de foudre parisien survenu en octobre 2020, Laeticia Hallyday continue de faire vivre l'esprit du Taulier, décédé en 2017.