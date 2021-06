Laeticia Hallyday en manque de Jalil Lespert : toujours séparés, elle lui adresse un tendre message

Voilà maintenant un mois que Laeticia Hallyday se retrouve privée de son compagnon Jalil Lespert. En mai dernier, le comédien et réalisateur a été contraint de quitter leur nouvelle villa de Los Angeles pour regagner la France, son visa touristique n'ayant pas été renouvelé comme il l'espérait. Depuis, la veuve de Johnny se console comme elle peut en multipliant les sorties avec ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans), mais aussi ses nombreux amis installés sur la côte Ouest.

Pour célébrer l'anniversaire du rockeur, qui aurait fêté ses 78 ans le 15 juin 2021, Laeticia Hallyday, ses filles et plusieurs camarades ont effectué un bref road trip sur les routes de Palm Springs. Manifestement rentrée à Los Angeles, la jolie blonde de 46 ans a rapidement retrouvé son copain de route : Emmanuel Philibert de Savoie. En Californie, ce dernier est surtout connu comme étant le prince de Venice, du nom de son food-truck et de son restaurant italien qu'il a lancés près de Los Angeles.

Alors qu'elle profitait d'une soirée pizzas entre amis, Laeticia Hallyday n'a pu s'empêcher de repenser à sa précédente visite avec Jalil Lespert... "Tu nous as manqués hier soir", la veuve a-t-elle témoigné, le temps d'une Story Instagram dévoilant une ancienne photo d'elle posant joyeusement avec son compagnon devant le Prince de Venice. Dans la foulée, Jalil Lespert a également relayé cette même photo sur son propre compte.