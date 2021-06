Diaporama Laeticia Hallyday en manque de Jalil Lespert : toujours séparés, elle lui adresse un tendre message

Exclusif - Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et Joy se rendent dans leur nouvelle villa de Pacific Palisades pour superviser les préparatifs avec les architectes et décorateurs d'intérieur, pendant que des ouvriers s'occupent de refaire le trottoir devant la villa.

A l'ocassion de Noël, Laeticia Hallyday a publié une photo d'elle avec son compagnon Jalil Lespert et ses deux filles Jade et Joy. La photo avait été prise quelques jours aupravant, lors de leur voyage à Saint-Barthélemy pour le troisième anniversaire de la mort de Johnny.

Laeticia Hallyday, sa fille Jade et son petit ami Michael-Sean, Joy, le prince Emmanuel Philibert de Savoie, l'artiste Nadia Lanfranconi, Pierre-Antoine Raberin (le président de Ladurée aux Etats-Unis) et le motard Robin Chretien (fondateur de la marque Robin's Jean) en "road trip Johnny" en Californie, sur Instagram le 14 juin 2021.

Exclusif - Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se rendent dans leur nouvelle villa de Pacific Palisades pour superviser les préparatifs avec les architectes et décorateurs d'intérieur, pendant que des ouvriers s'occupent de refaire le trottoir devant la villa. Puis le trio part à pieds pour déjeuner au Pacific Palisades Village.

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert se rendent à Canal+ pour un rendez-vous important en présence de Gille Gauer (l'avocat de Laeticia) et Anne Hommel à Paris le 27 novembre 2020.

Johnny et Laeticia Hallyday dans leur maison de Pacific Palisades avec leurs filles Jade et Joy.

Exclusif - Jalil Lespert, Sonia Rolland, Terry Richardson, Laeticia Hallyday, Anne-Sophie Mignaux et Emmanuel Perrotin - Vernissage des expositions Xavier Veilhan "Music" et Terry Richardson "The sacred and the profane" à la Galerie Perrotin à Paris. Le 6 mars 2015