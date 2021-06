Diaporama Johnny Hallyday couvert d'amour par ses "filles chéries" : Laeticia dévoile une vidéo souvenir

Johnny et Laeticia Hallyday avec leurs filles Jade et Joy à Pacific Palisades, Los Angeles, quatre ans avant le décès du rockeur.

Johnny et Laeticia Hallyday avec leurs filles Jade et Joy sur Instagram, quatre mois avant la mort du rockeur.

Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. Le 21 octobre 2020 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Jalil Lespert, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy sur Instagram, décembre 2020.

Exclusif - Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et Joy se rendent dans leur nouvelle villa de Pacific Palisades pour superviser les préparatifs avec les architectes et décorateurs d'intérieur, pendant que des ouvriers s'occupent de refaire le trottoir devant la villa.

Johnny et Laeticia Hallyday avec leurs filles Jade et Joy sur Instagram, en 2017.

Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, Laura Smet et David Hallyday et Brigitte Macron (Trogneux) et le président de la république Emmanuel Macron - Arrivées des personnalités en l'église de La Madeleine pour les obsèques de Johnny Hallyday à Paris. Le 9 décembre 2017