Jade et Joy Hallyday "abandonnées" par David et Laura Smet : "Les rapports restent compliqués..."

Cette histoire a fait la Une des journaux pendant des mois et des mois. L'héritage de Johnny Hallyday a semé la zizanie au sein de son clan, à la suite de sa disparition, et près de quatre ans après la mort du rockeur, certaines tensions persistent. Le 14 septembre 2021, alors que la France rendra hommage à Johnny Hallyday lors d'un concert exceptionnel planifié à l'AccorHotels Arena, le public n'entendra pas, par exemple, son fils David chanter. Comme Laeticia Hallyday l'a expliqué dans les colonnes du journal Le Parisien, elle a pourtant tenté de réunir la famille en organisant cet évènement.

"Les choses se sont un peu apaisées mais nos rapports restent compliqués, confie la compagne de Jalil Lespert. J'ai tendu la main plusieurs fois, j'aurais aimé que cette histoire d'héritage reste en famille, qu'on se parle autour d'une table quand Johnny est parti, qu'on puisse parler des décisions de mon mari. Mais on n'est pas une famille ordinaire. J'ai essayé de renouer le dialogue, d'apaiser les rancoeurs, les non-dits. Malheureusement, on continue à se parler par avocat. J'ai invité David à venir sur scène, j'aurais adoré qu'il chante Sang pour sang. Il a répondu gentiment par son avocat qu'il ne pourrait pas être là parce qu'il est en tournée. J'ai envoyé un mail à Laura. Malheureusement, elle ne m'a pas répondu, mais a donné une réponse sur Instagram."

Sans doute pourrait-elle faire fi de ces brouilles familiales. Mais c'est pour ses deux filles que Laeticia Hallyday souffre le plus. Face à ce fossé, qui sépare le clan en deux parties, Jade et Joy ont perdu une soeur et un frère, puisque le contact est totalement rompu. "On a un sentiment d'abandon, mes filles Jade et Joy n'existent plus peur eux, elles n'ont plus de lien avec David et Laura, confirme la veuve du chanteur. C'est triste mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'apaiser. Johnny n'a certainement pas fait les choses correctement avant son départ, mais on ne va pas réécrire l'histoire. Et j'espère qu'un jour Jade et Joy retrouveront leur frère et leur soeur." Pour rappel, les aînés de Johnny ne sont pas les seuls à être frileux à l'idée de ce concert hommage. Sylvie Vartan, l'ancienne compagne du rockeur, avait également refusé d'être invitée à cet événement commémoratif...