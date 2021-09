Laeticia Hallyday comblée : le fils de Jalil Lespert au lycée avec Jade et Joy à Los Angeles

Le lycée français de Los Angeles est le lycée international le plus ancien de Californie. Il accueille aujourd'hui plus de 700 élèves pour 55 nationalités différentes. Une excellence qui se monnaie environ 30 000 dollars pour une année de terminale, et 17 500 dollars pour une année de maternelle. Diplomates et célébrités se côtoient aux réunions de parents d'élèves, de Madonna à Angelina Jolie en passant par Salma Hayek.

De leur côté, Jade et Joy Hallyday suivent cet enseignement depuis 2013, année où Johnny et Laeticia ont déménagé à Los Angeles. "C'est une famille qui est très spéciale pour moi. J'étais moi-même à l'école avec David Hallyday", expliquait la directrice de l'établissement, Clara-Lisa Kabbaz.

Après une première journée de rentrée scolaire, Jade, son petit-ami Michael, Joy et Aliosha se sont retrouvés dans leur nouvelle maison de Pacific Palisades pour une soirée cinéma en famille. En story Instagram Laeticia Hallyday a même partagé une photo d'elle et de Jalil Lespert, enlacés dans de nombreux cousins. Un moment de détente parfait pour attaquer l'année scolaire.