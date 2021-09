Anne Hidalgo a rencontré son mari Jean-Marc Germain grâce à une femme politique...

Et une de plus ! La ligne de départ définitive de la prochaine élection présidentielle n'est pas encore connue mais, pour l'heure, elle affiche plusieurs concurrents, de Marine Le Pen à l'extrême droite en passant par Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand à droite et, désormais, Anne Hidalgo pour les couleurs de la gauche.

C'est depuis Rouen qu'Anne Hidalgo a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2022, pour "offrir un avenir à tous nos enfants" et "bâtir une France plus juste". La candidate, âgée de 62 ans, a ajouté : "Nous devons réinventer notre modèle français fragilisé par ces crises multiples." Des piques envoyées à l'actuel président Emmanuel Macron, avec qui les relations sont tendues, en évoquant entre les lignes, notamment, le mouvement des Gilets Jaunes qui avait abîmé l'image de sa présidence.

Dans sa course vers l'Elysée, la clivante maire de Paris - réélue en juin dernier pour un deuxième mandat - pourra compter sur son clan pour affronter attaques et coups durs. Si son fils Arthur se tiendra sans doute éloigné de la campagne, son mari Jean-Marc Germain lui apportera ses encouragements. Le couple s'est rencontré dans les années 1990 grâce à une femme politique de premier plan : Martine Aubry. En effet, à l'époque, elle était alors ministre du Travail et avait comme collaborateur à son cabinet Jean-Marc Germain. De son côté, Anne Hidalgo - qui a fait carrière en France après l'arrivée de ses parents depuis l'Espagne - était alors conseillère technique après avoir été inspectrice du travail. Le couple s'est marié en 2004.

Jean-Marc Germain, un "mec génial"

Anne Hidalgo n'avait jusqu'ici dit que peu de choses sur sa vie privée mais sa candidature à la présidence de la République va la mettre encore plus sous les projecteurs. La maire de Paris avait toutefois eu l'occasion de dire tout le bien qu'elle pense de son discret époux, âgé de 55 ans. En 2010, dans un reportage de Paris Match, elle disait de lui : "C'est le mec le plus génial que je connaisse !" Ce qu'elle aime chez lui ? C'est un cordon bleu spécialiste du risotto aux crevettes !