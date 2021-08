Marine Le Pen prend la pose : un détail surprenant interpelle sur une photo, Eric Naulleau se moque

Marine Le Pen est une nouvelle fois victime d'un bad buzz. La femme politique d'extrême droite, candidate à la présidentielle de 2022, a été taclée par des internautes... qui sont sans doute allés un peu vite en besogne. Tout est parti d'une photo partagée sur Twitter, sur laquelle on la voyait jouant de la batterie. Jusque là, rien de grave, mais un détail dans le fond de la photo attirait l'attention.

Elle a plusieurs fois levé le voile sur sa vie personnelle et a même ouvert en de rares occasions les portes de chez elle, à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines). Marine Le Pen, aujourd'hui âgée de 53 ans, a reçu cet été les journalistes du Point dans la maison où elle avait posé ses valises pour quelques jours de repos, à La Trinité-sur-Mer (Bretagne). L'occasion de multiplier les confidences et de faire quelques photos d'illustration. Si, dans les pages du magazine, on peut ainsi la voir en sortie en mer sur un bateau ou en cuisine avec sa soeur Marie-Caroline, sur un autre cliché on peut aussi la voir derrière une batterie. Et cette photo précisément fait aujourd'hui jaser.

En effet, sur Twitter, un internaute a zoomé sur le fond de la photo montrant une bibliothèque. Un gros plan qui semble ainsi montrer la couverture d'un livre de Joseph Goebbels mais aussi, et surtout, un autre avec le portrait d'Adolf Hitler sur la tranche. Evidemment, pour l'image de la candidate, c'est embarrassant... Et plusieurs internautes ont sauté sur l'occasion pour lui reprocher ses lectures clivantes, certains ayant toutefois cru reconnaitre un ouvrage de William L. Shirer consacré au défunt dictateur nazi. Parmi eux, l'animateur Eric Naulleau. Réagissant à la photo en question, l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché écrit, moqueur : "Encore un effort de rangement pour se dédiaboliser..."