Eric Naulleau : Son couple avec Veronika au coeur d'une "légende urbaine", il met les choses au clair

Entre Eric Naulleau et Veronika Nentcheva, c'est le grand amour depuis plus de trente ans. Il faut dire que la rencontre entre les deux tourtereaux s'est faite de manière plutôt atypique. Dans les années 1980, alors qu'il est encore un simple professeur de français, celui qui est aujourd'hui critique littéraire est envoyé en Bulgarie pour exercer dans un lycée local. Sur place, il s'occupe de plusieurs classes et établit le contact avec de nombreux élèves. Et surprise, à cette époque, Veronika Nentcheva est justement étudiante au sein du même établissement !

C'est donc dans ce cadre strict et scolaire que les deux futurs époux se rencontrent. Malgré les nombreuses rumeurs qui circulent, notamment celle qui prétend que sa belle était encore mineure quand ils se sont mis en couple, Eric Naulleau assure que leur relation a commencé bien des années plus tard. Invité dans l'émission Chez Jordan en octobre 2022, il a tenu à mettre les choses au clair. "Je l'ai rencontrée en Bulgarie. Elle était élève dans le lycée où j'enseignais, mais pas dans mes classes. Je la connaissais puisqu'elle était copine avec certaines de mes élèves. Notre relation n'a pas commencé à ce moment-là, elle a commencé plusieurs années plus tard, quand elle est venue s'installer en France", a-t-il expliqué face à Jordan De Luxe.

La naissance d'une "légende urbaine"

Agacé par les nombreux bruits de couloirs, le rival de Yann Moix n'a pas hésité à remettre les choses en place. "Il y a une légende urbaine qui s'est installée comme quoi notre relation aurait commencé là-bas. Je suis désolé pour tous les amateurs de ragots mais c'est quelques années plus tard, quand elle s'est installée en France", a-t-il ensuite révélé.

Mais finalement, peu importe la façon dont ils se sont rencontrés. Plus de trente ans plus tard, Eric Naulleau et Veronika Nentcheva sont toujours ensemble et filent le parfait amour. Ils sont les heureux parents de deux garçons - Tristan et Bryan - aujourd'hui grands, et sont plus complices que jamais.