Eric Naulleau papa : rarissime photo avec ses deux grands garçons, des "beaux gosses"

S'il est heureux de les retrouver pour des moments familiaux, Eric Naulleau l'est encore plus à l'idée de savoir qu'ils ont chacun trouvé leur voie. Son aîné Tristan évolue dans le milieu de la mode et travaille étroitement avec Olivier Rousteing, le directeur artistique de la maison Balmain. Quant à son frère Brian, le cadet, il est le co-fondateur de l'entreprise Toffer, qui aide les commerçants indépendants et les grandes enseignes à accroître leur visibilité sur internet via des opérations de marketing et communication.

Eric Naulleau a fondé cette belle famille avec sa femme Veronika Nentcheva, qu'il a rencontrée à Sofia, en Bulgarie, lorsqu'il était professeur de français. Veronika était l'une de ses élèves, de dix ans sa cadette. Par amour, elle a accepté de le suivre en France où elle l'a épousé quelques années plus tard et où elle a donc accueilli à ses côtés leurs enfants.