Eric Naulleau en couple avec Veronika alors qu'elle était mineure ? "Elle était copine avec certaines de mes élèves"

C'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 30 ans. Et pourtant, des rumeurs infondées planent au-dessus du couple qu'Eric Naulleau forme avec Veronika Nentcheva. Les tourtereaux s'étaient rencontrés au milieu des années 1980, alors qu'elle était lycéenne et que lui avait été envoyé en Bulgarie en tant que professeur de français. Pour autant, elle n'était pas mineure quand ils se sont mis ensemble... puisque le début de leur idylle ne date pas du tout de cette époque studieuse.

Eric Naulleau a effectivement retrouvé Veronika Nentcheva quelques années plus tard. "Je l'ai rencontrée en Bulgarie. Elle était élève dans le lycée où j'enseignais, mais pas dans mes classes, rappelle-t-il aujourd'hui dans l'émission Chez Jordan. Je la connaissais puisqu'elle était copine avec certaines de mes élèves. Mais notre relation n'a pas commencé à ce moment-là, elle a commencé plusieurs années plus tard, quand elle est venue s'installer en France. Il y a une légende urbaine qui s'est installée comme quoi notre relation aurait commencé là-bas. Je suis désolé, pour tous les amateurs de ragots, c'est quelques années plus tard, quand elle s'est installée en France."

Mariés et parents de deux garçons - Tristan et Bryan, - Eric Naulleau et Veronika Nentcheva mènent une vie paisible, loin des potins, malgré les 10 années qui les séparent. L'ancien chroniqueur de France 2, 61 ans, avoue pourtant, avec facilité, qu'il n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. "J'aime bien être un peu solitaire, assure-t-il sans détour. Mon activité principale, il faut bien le dire et ce n'est pas très romantique ni sexy, c'est d'être dans un fauteuil avec un livre à la main et mes deux chats sur les genoux. Après ma femme est aussi une personne très calme donc les caractères s'accordent bien". Voilà qui les empêchent, sans doute, de s'entendre comme chien et chat.