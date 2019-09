Marine Le Pen et Louis Aliot séparés après dix ans de vie commune

C'en est fini entre Marine Le Pen et Louis Aliot. C'est le député RN des Pyrénées-Orientales qui a lui-même annoncé cette séparation dans une interview accordée à L'Opinion, le 11 septembre 2019. Une rupture, discrète, qui vient mettre un terme à dix ans de vie commune.

Selon nos conifères, la présidente du Rassemblement national et son compagnon sont en réalité séparés depuis plusieurs mois. Elle a passé l'été de son côté en Bretagne, tandis que lui est resté dans le Midi. "Cela arrive à un mariage sur deux, a commenté Louis Aliot. Il y a encore beaucoup d'affectif entre nous. Politiquement, nous restons sur la même ligne. J'ai toujours été en soutien. Je suis et je resterai toujours mariniste." Marine Le Pen n'a quant à elle fait aucun commentaire sur le sujet.

Même s'il se dit toujours aussi impliqué dans la vie du RN, Louis Aliot a malgré tout pris une certaine distance avec le parti après avoir manqué plusieurs rendez-vous depuis janvier dernier. Un détachement qui serait avant tout expliqué par sa campagne pour les municipales de Perpignan de 2020. Retenu au Japon par la Coupe du monde de Rugby des parlementaires, l'ex-vice président du parti va manquer le meeting de rentrée de Marine Le Pen prévu à Fréjus le 15 septembre prochain.

Avant cette relation, Marine Le Pen, 51 ans, a été mariée à Franck Chauffroy jusqu'en 2000. Ce dernier est le père de ses trois enfants, Jehanne (21 ans) et les jumeaux Louis et Mathilde (20 ans). Elle a ensuite été mariée à Éric Iorio, ancien secrétaire national du FN, entre 2002 et 2006. De son côté, Louis Aliot est également divorcé et père de deux enfants.