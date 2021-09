Cyril Hanouna en roue libre sur Anne Hidalgo : "J'ai des crises d'eczéma... c'est une tarée"

Cyril Hanouna a donné son avis très tranché à propos de l'annonce imminente de la candidature d'Anne Hidalgo à la prochaine élection présidentielle. La maire de Paris, âgée de 62 ans, va officialiser sa participation à la course à l'Elysée. Comme le rapporte La Dépêche, elle annoncera normalement la nouvelle lors du 20h de TF1, dimanche 12 septembre.

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna a lynché sans pitié la clivante politicienne de gauche. "Oh la la pas elle ! Qu'elle se barre de Paris", a-t-il lancé, en entendant son chroniqueur Yassine Bellatar relater l'information. "Ca s'est une bonne nouvelle ! Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez voir, vous n'allez pas la supporter plus de deux jours !", s'exclame Cyril Hanouna, apparemment écoeuré d'apprendre la nouvelle et qui n'a visiblement pas voté pour elle aux municipales.

"Elle va vraiment présenter sa candidature ? Je veux pas regarder ça !", surenchère-t-il. Bernard Montiel ajoute de son côté qu'Anne Hidalgo sera plutôt en direct de Rouen pour annoncer sa candidature durant le journal du soir de France 2. "A Rouen ? Mais elle est maire de Paris, pourquoi elle va à Rouen ? Elle est con comme une valise. C'est comme si moi j'annonçais que je faisais une émission sur C8 sur TMC", s'est amusé Cyril Hanouna, avec une belle vacherie au passage. "Anne Hidalgo présidente, les mecs, la France sera immobilisée ! C'est des travaux partout ! Il y a plus d'ouvriers que de gars en voiture à Paris. Même dans des rues qui n'existent pas, elle fait des travaux ! C'est une tarée", s'est-il mis à crier à ses chroniqueurs, pas très fair play avec la maire de Paris, qui n'est évidemment pas responsable de tous les travaux de la capitale, certains étant des chantiers du domaine privé.

Cyril Hanouna a ensuite expliqué qu'Anne Hidalgo n'a jamais souhaité être son invitée dans Balance ton post !.... d'où une certaine colère contre elle ? "Elle ne nous aime pas mais franchement, je prends ça comme une bonne nouvelle", a répondu l'animateur à Géraldine Maillet. "Elle, dès qu'il y a une connerie à faire, elle l'a fait. Je pourrais passer des heures sur elle. Dès que je passe devant l'hôtel de ville, j'ai des crises d'eczéma", assure le présentateur. "Je l'ai vue un jour en plus dans la rue. C'est une belle femme, très sympa", raconte Cyril Hanouna à sa bande qui offre un rare compliment à l'élue. "Je l'adore mais en dehors de la mairie. Je lui ai dit que j'aurais préféré croisé quelqu'un d'autre".