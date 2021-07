Anne Hidalgo "au bord des larmes" : fière de son fils Arthur, elle témoigne de sa vive émotion

À seulement 19 ans, Arthur Germain a décidé de traverser la Seine à la nage, en solitaire, depuis Source-Seine en Côte-d'Or, jusqu'au Havre. Un parcours sportif de presque 780 km qui a pour but de sensibiliser à l'écologie, un engagement en accord avec les convictions de sa maman Anne Hidalgo, qui s'est quant à elle engagée à améliorer la qualité de l'eau du fleuve afin que les Français puissent s'y baigner dès 2024.

Le 3 juillet 2021, le jeune homme s'est arrêté à Paris pour une étape bien méritée. À son arrivée, sa mère était présente pour l'accueillir, les larmes aux yeux. Interviewée par le Parisien, elle a confié : "Je suis impressionnée et très très fière de ce qu'il fait. C'est la maman qui parle au bord des larmes et avec vraiment le coeur qui bat la chamade. Je le sens bien, je le sens heureux. La natation c'est son élément mais il voulait porter un message plus fort, un message écologique."

Essoufflé, fatigué mais déterminé à réussir son challenge, Arthur a ajouté : "C'est un défi plus difficile que je ne l'avais imaginé. Vraiment tout est dans le mental. J'ai mal au bras depuis le début mais avec le soutien des gens, c'est plus simple." Acclamé par des personnes venues le soutenir au bord du fleuve, le jeune homme a expliqué faire des tests réguliers pour mesurer la qualité de l'eau tout au long de son parcours. "Finalement, la Seine ce n'est pas Tchernobyl", indique-t-il, déclarant même s'être baigné dans des zones "très propres". Une maman qui a de quoi être très fière !