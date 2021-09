Hommage à Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday avec ses filles Jade et Joy, l'émotion face aux fans

Les fans de Johnny Hallyday vivent une journée riche en émotions ce mardi 14 septembre 2021. Près de quatre ans après sa mort survenue le 5 décembre 2017, une esplanade à son nom a été inaugurée, tout comme une immense sculpture. Les filles du rockeur étaient présentes.

Laeticia Hallyday, qui a multiplié les confidences depuis son arrivée à Paris, a bien évidemment pris le chemin de l'AccorHotels Arena pour livrer un discours à l'occasion de l'inauguration de l'esplanade portant le nom de Johnny. La veuve du rockeur a réussi à travailler main dans la main avec la mairie de Paris - dirigée par Anne Hidalgo - pour trouver un lieu pouvant lui rendre hommage et devenir un endroit de pèlerinage pour les fans. Jusqu'à présent, ces derniers se réunissaient à la Madeleine, là où avaient eu lieu les obsèques.

"C'est très émouvant de vous revoir. Merci d'être là aujourd'hui. Je reconnais tellement de visages. C'est très émouvant. La liberté d'être, la liberté de vivre, la liberté de penser. En honorant la mémoire de Johnny, c'est à cette liberté c'est à cette liberté aussi que nous rendons hommage aujourd'hui", a notamment déclaré Laeticia. Un discours salué par une foule de badauds ainsi que des bikers qui avaient déboulé depuis BNF, à quelques mètres de route seulement de Bercy.

Après son discours, et celui d'Anne Hidalgo, les deux femmes ont été rejointes sur scène par Jade (17 ans) et Joy (13 ans), les filles de Johnny. Puis, alors que l'esplanade était dévoilée, place à la révélation de la sculpture signée Bertrand Lavier. A ce moment, les deux soeurs ont alors déposé ensemble des bouquets de fleurs au pied de l'oeuvre avant que ne résonne le tube Que je t'aime. Un joli moment d'émotion pour Jade et Joy, qui se rendent régulièrement avec leur maman sur la tombe de Johnny à Saint-Barth.

Bertrand Lavier a conçu une sculpture 6 mètres avec un manche de guitare en haut duquel trône une vraie Harley-Davidson désossée. "Je voulais une oeuvre dédiée à Johnny qui détestait les sculptures à son effigie. La guitare et la Harley sont des éléments de la vie de Johnny. Difficile de ne pas les associer. C'est sa vraie moto, mais elle a été désossée, sans moteur, sans les éléments qui pourraient énerver les écolos", a-t-elle fait savoir au Parisien.

La veuve de l'artiste et ses enfants seront ce soir au concert Que je t'aime, diffusé en direct sur France 2, dès 21H05.