Johnny Hallyday : Une esplanade à Paris pour lui rendre hommage

Johnny Hallyday s'est produit plus de 100 fois sur la scène de l'AccorHotels Arena, anciennement Palais omnisports de Paris-Bercy. Le rockeur y a réuni plus d'un million de spectateurs, un record avec plus de 100 représentations ! C'est pourquoi ce lieu dédié au spectacle s'est imposé comme une évidence pour le choix d'une esplanade portant le nom du Taulier décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé.

Lundi 20 janvier 2020, la mairie de Paris a annoncé sa volonté d'attribuer la dénomination "esplanade Johnny-Hallyday" au parvis de l'AccorHotels Arena situé à l'angle de la rue de Bercy et du boulevard de Bercy à Paris, dans le 12e arrondissement. "Lors de sa séance des 11, 12 et 13 décembre 2017, sur proposition de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, le Conseil de Paris avait adopté le voeu qu'un lieu ou un équipement public de la Ville de Paris soit dénommé en hommage à Johnny Hallyday", lit-on dans le communiqué. Cette dénomination fera l'objet d'une délibération soumise au vote du Conseil de Paris du 3 février 2020.

Il est précisé que le parvis de l'ancien Palais Omnisports de Paris-Bercy a été choisi en accord avec la famille.

La mairie de Paris rappelle que Johnny Hallyday est né dans la capitale, dans le 9e arrondissement, le 15 juin 1943, et que les concerts de Jean-Philippe Smet à Paris (le vrai nom de Johnny) chanteur, compositeur et acteur français à la carrière exceptionnelle de renommée internationale "restent parmi les plus mémorables de ses nombreuses tournées". À ceux-là s'ajoute "sa participation émue à l'hommage rendu aux victimes du terrorisme place de la République, le 10 janvier 2016". Le chanteur avait alors interprété Un dimanche de janvier pour les victimes des attentats de janvier et de novembre 2015.

Paris n'est pas la première ville à rendre hommage à Johnny Hallyday avec une esplanade. Toulouse l'a fait avant elle en juin 2019. L'esplanade située devant le Zénith de Toulouse avait été inaugurée le jour des 76 ans du Taulier, en présence de sa veuve Laeticia Hallyday – qui n'avait pu retenir ses larmes – et de leurs filles Jade et Joy. Des milliers de fans avaient également assisté à ce grand moment d'émotion.