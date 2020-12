Johnny Hallyday, 3 ans déjà : les fans réunis à la Madeleine pour une messe anniversaire

Il n'y a pas que sur l'île de Saint-Barthélémy que l'on honore la mémoire de Johnny, à l'occasion des 3 ans de sa mort. Le 9 décembre 2020, malgré la crise sanitaire, de nombreux fans se sont donné rendez-vous en l'église de la Madeleine, à Paris, pour une messe anniversaire en musique. Il y a trois ans, le 9 décembre 2017, des milliers de personnes s'étaient réunies sur cette même place pour les obsèques du rockeur, décédé à 74 ans des suites d'un cancer du poumon.

Mercredi, la messe anniversaire a été célébrée par Bruno Horaist, curé de la paroisse, et le père Jean-Yves Jaffré. Muni de sa guitare, le prête a interprété avec les fans plusieurs chansons de Johnny, devant des portraits affichés au sein de l'édifice religieux pour l'occasion. Pandémie oblige, le nombre de personnes a été limité à 200. Le port du masque était bien sûr obligatoire lors de ce rassemblement. Le livre d'or est quant à lui resté en libre-accès au fond de l'église, comme nos confrères du Parisien ont pu le rapporter.

"Les fans en ont déjà rempli une soixantaine, Bruno Horaist a-t-il confié. Je suis admiratif devant leur fidélité. Ils me bluffent aussi par leur solidarité. Il y a un lien très fort entre eux et le Johnny en question dont je n'étais pas spécialement fan." Le curé de la Madeleine a pour sa part ajouté : "Les fans de Johnny qui n'ont pas un rond, viennent se rassembler chez nous. Oui, nous ne sommes pas un lieu commercial: l'église est gratuite et ouverte à tous et nous leur devons bien cela." Effectivement, ce n'est pas le même budget pour commémorer la mort de Johnny sur sa tombe, au cimetière marin de Lorient, dans les Caraïbes.

Le 5 décembre, au jour de la mort du Taulier, Laeticia Hallyday, Jade et Joy (16 et 12 ans) se sont recueillies sur sa tombe, sur l'île de Saint-Barthélémy. En plus de nombreux fans, la veuve de Johnny a pu compter sur le soutien de son nouveau compagnon, le comédien et réalisateur Jalil Lespert. Le couple, qui ne se quitte plus depuis la mi-octobre, profite d'un séjour sur l'île, dans la villa Jade, avant de partir pour Los Angeles.