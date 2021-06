Laura Smet : Qui est Raphaël Lancrey-Javal, son mari qui l'a rendue "sereine" ?

"J'ai trouvé l'apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j'ai rencontré la bonne personne. Je suis devenue quelqu'un de serein." Voilà comment Laura Smet évoquait sa relation toute particulière avec son mari Raphaël Lancrey-Javal, dans les colonnes de Paris Match en 2019. Soucieuse de préserver la vie privée de son homme, l'actrice l'évoque toujours avec pudeur.

Ensemble depuis plus de sept ans, mariés et parents d'un petit garçon prénommé Léo, Raphaël Lancrey-Javal et Laura Smet forment une famille comblée. Désormais installés au Cap-Ferret (Gironde) - là où ils se sont dit "oui" le 15 juin 2020 -, le couple a fui la vie parisienne et son atmosphère parfois étouffante. Là-bas, Laura Smet est "dans le vrai", d'après sa propre expression et profite d'un cadre très naturel pour l'éducation de son fils et de son beau-fils, le premier enfant de Raphaël Lancrey-Javal âgé de 11 ans, né d'une union précédente. Comme elle l'avait confié à Psychologies, Laura Smet a parfois eu du mal à nouer des liens avec lui : "Cela n'a pas été évident au début, puis c'est devenu très harmonieux et il y a aujourd'hui entre nous une vraie tendresse".

Professionnellement, Raphaël Lancrey-Javal est un entrepreneur de renom. Avec Laura Smet, il a monté une société de production audiovisuelle, Frégate, qu'ils ont créé ensemble en 2018. Elle avait notamment géré la création et la sortie du premier court-métrage de la fille de Johnny en tant que réalisatrice : Thomas. Avant cela, l'homme d'affaires aurait fait carrière dans l'immobilier gérant actuellement deux sociétés du secteur.

Avec l'arrivée de Raphaël Lancrey-Javal dans sa vie - et après une relation pas toujours simple avec Frédéric Beigbeder -, Laura Smet est devenue une femme plus sereine et épanouie. Un bonheur pur qu'elle a pu palper au premier jour de leur mariage. "Je ne prenais guère le mariage au sérieux... Mais finalement, épouser l'homme que j'aime m'a apporté une sécurité inédite. Le jour de mon mariage reste l'un des plus beaux de ma vie", déclarait-elle tout récemment à Madame Figaro.