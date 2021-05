Frédéric Beigbeder révèle pourquoi sortir avec Laura Smet a été "un peu angoissant"

Ensemble ils ont vécu pendant deux ans une passion forte mais destructrice. En couple de 2004 à 2006, Fréderic Beigbeder et Laura Smet ont vécu un amour intense. Interviewé par Michel Denisot dans l'émission Icônes le 21 mai 2021 sur Europe 1, l'auteur de 55 ans s'est remémoré avec nostalgie son idylle avec la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. Se souvenant de ses histoires d'amour passées, le mari de Lara Micheli révèle que Laura a définitivement marqué son esprit et son coeur. Il confie : "J'admire beaucoup Laura Smet, elle est très charismatique, elle a une innocence et, en même temps, une solitude. Quelque chose d'émouvant, de fragile."

Selon lui, sortir avec une actrice telle que Laura est quelque chose de "très beau, très fascinant et un peu angoissant aussi." Il s'explique : "La vie des comédiennes est quelque chose de douloureux et difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui finalement abdiquent le contrôle. Quand on est acteur ou actrice, on donne à quelqu'un d'autre tout le pouvoir."

Des mots qui risquent de toucher la demi-soeur de David Hallyday qui révélait il y a quelques années au magazine Psychologies être "flattée" d'avoir été en couple avec Frédéric. "Qu'un mec comme Frédéric s'intéresse à moi, j'étais flattée. En plus, c'est un intellectuel qui ne se la pète pas intellectuel. Ça me plaît." déclarait-elle.

À l'époque cette relation était très mal vue par les proches de Laura, ceux-ci étant effrayés par l'écart d'âge entre eux (18 ans) mais aussi par les frasques et les addictions de Frédéric. Au moment de leur rupture, Laura qui était alors âgée de 23 ans avait mis beaucoup de temps à se remettre de ce chagrin d'amour. Elle avait même été internée quelques mois plus tard à Sainte Anne.

Depuis les ex sont restés en bons termes puisque Frédéric a même été invité au mariage de Laura avec Raphaël Lancrey-Javale le 15 juin 2019. "Les yeux de Laura étaient assortis à l'océan. Elle était si heureuse qu'elle irradiait comme une centrale atomique. Tout le monde souriait, il y avait de l'amour et de la joie dans l'air. C'était un des plus beaux mariages auxquels je ne suis jamais allé", confiait l'écrivain à Point de Vue.

Si Laura est devenue maman d'un petit Léo avec son époux, Frédéric a épousé Lara Micheli en 2014. Ensemble ils ont eu deux filles : Oona en 2015 et une autre petite fille née le 10 mai 2018. Il est également le père de Chloë, née en 1999, issue de sa relation avec Delphine Valette.