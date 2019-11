Frédéric Beigbeder et Lara Micheli très amoureux pour remettre le prix de Flore

Mardi 12 novembre 2019, bon nombre de personnalités françaises se sont bousculées pour la remise du Prix de Flore. Comme chaque année, les cadors de la littérature s'étaient retrouvés autour d'une coupe de champagne offerte par le Café de Flore, légendaire établissement parisien. La lauréate du Prix de Flore 2019 est la romancière Sofia Aouine, qui a reçu cette distinction pour son premier livre, Rhapsodie des oubliés (éd. La Martinière).

Cette romancière de 41 ans a été préférée – au premier tour à 7 voix contre 5 – à Emma Becker, en lice pour La Maison (ed. Flammarion). Cette année, le jury était présidé par Frédéric Beigbeder, venu au bras de sa compagne Lara Micheli. Carole Chrétiennot, également membre du jury, a posé avec la lauréate, tout comme les journalistes Jean-René Van der Plaetsen et Jean-Pierre Saccani. Philippe Vandel, Arnaud Viviant et Bertrand de Saint-Vincent, qui font aussi partie du jury, étaient présents.

En bon roi des soirées parisiennes, Frédéric Beigbeder a pris la pose avec plusieurs de ses amis, à l'instar de la pétillante Sandra Sisley et de Nicolas Bedos, venu se remettre de sa récente séparation avec Doria Tillier. L'humoriste Stéphane De Groodt était de la partie, tout comme la journaliste politique Vanessa Scheider, le DJ Greg Boust ou encore l'influenceuse Jeanne Damas.

Philippe Harel était quant à lui venu avec sa femme Sylvie Bourgeois. La romancière Michèle Fitoussi était présente, comme Jacques Braunstein, rédacteur en chef de Technikart et l'écrivain Basile de Koch. Miroslav Siljegovic, le propriétaire du Café de Flore, et sa fille Carole Chrétiennot ont pris le temps de poser pour les photographes, tout comme le journaliste Jean-Claude Elfassi, l'écrivain Basile Panurgias et Thibault de Montaigu.

Comme ses prédécesseurs, Sofia Aouine a reçu un chèque de 6100 euros, ainsi qu'un verre de Pouilly gravé à son nom, "à consommer sans modération" durant une année au Café de Flore.