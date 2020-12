Laura Smet amoureuse de Raphaël Lancrey-Javal : photo inédite de leur mariage

L'année dernière, Laura Smet avait publié une photo de l'instant précédant ce baiser. On voyait les deux époux assis sur ces fauteuils dorés de la mairie, les mains entrelacées. On devinait déjà que la comédienne portait un pantalon, sans pouvoir distinguer le reste de sa tenue. Elle tenait dans ses mains un bouquet de lilas bleues lavandes. "Il y a un an, je te disais oui", légendait-elle l'année dernière sur Instagram. Une belle cérémonie qui se dévoile peu à peu, années après années.

En couple depuis plus de sept ans, Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal avaient également scellé leur amour avec une union religieuse. Ils s'étaient mariés en l'église de Notre-Dame des Flots au Cap Ferret, le 15 juin 2019. Une date toute symbolique, puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire de son papa, Johnny Hallyday, décédé en 2017.

Voulant rendre hommage à son père disparu, Laura Smet a décidé de donner son deuxième prénom à son bébé, Léo, né le 7 octobre 2020. Elle perpétue ainsi l'héritage du Taulier, dont le vrai nom était Jean-Philippe Léo Smet.