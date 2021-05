Laura Smet "indestructible" : tendre souvenir d'enfance avec son papa, Johnny Hallyday

On n'accepte jamais vraiment la mort d'un père. Pour Laura Smet, c'est toujours une épreuve de songer, rien qu'une seconde qu'elle ne serrera plus jamais le sien dans ses bras. Le 5 décembre 2017, elle a perdu Johnny Hallyday et partagé ce deuil, difficile, avec tout le reste du pays. Mais leur lien, lui, était unique. "Indestructible", même, comme elle l'écrit sur les réseaux sociaux. Souvent d'humeur nostalgique, la comédienne a partagé, avec ce message, une sublime photographie d'archives

Sur cette image, on aperçoit Laura Smet alors qu'elle n'était qu'une enfant. C'est le souvenir d'une matinée câline, durant laquelle Johnny Hallyday lui donnait le biberon, la cerne à l'oeil mais des étincelles plein les mirettes. Et forcément, ces instants issus du passé ont une saveur différente, maintenant que la fille du Taulier et elle aussi maman. En couple avec Raphaël Lancrey-Javal depuis 2013, mariée civilement en décembre 2018 et religieusement en juin 2019, l'actrice a effectivement accouché d'un petit Léo, son premier enfant, le 7 octobre 2020. C'est désormais à elle de passer le flambeau.