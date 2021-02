Laura Smet nostalgique : sublime photo de ses parents, Nathalie Baye et Johnny Hallyday

Si Laura Smet chérit tout particulièrement ces photos de famille, c'est parce que Nathalie Baye cultive cet amour pour ces reliques du passé. Régulièrement, la comédienne publie de tendres souvenirs de l'enfance de sa fille. Le 13 janvier dernier, elle publiait une photo en sépia de Laura, bébé, lui déposant un baiser sur la joue. "Rien de mieux que retrouver une photo qu'on avait oublié !", avait alors écrit Nathalie Baye.

Ayant grandi avec des parents séparés et un père forcément un peu absent et à partager avec des millions de fans, Laura Smet a développé une relation très fusionnelle avec sa maman. "Même si, évidemment, dans les premiers temps de ma rupture avec Johnny, il y a eu une période de flottement, j'ai tout fait pour que cela se passe de façon fluide vis-à-vis de Laura. On a longtemps continué de partir en vacances tous les trois. Dans l'idéal, il faudrait réussir sa désunion au même titre que l'on a réussi son union. Johnny et moi y sommes parvenus", avait détaillé Nathalie Baye lors d'un entretien à Marie Claire.