Laura Smet maman : après l'accouchement, elle se remet au sport

Venant tout juste d'accoucher, Laura Smet s'est déjà remise au sport. La réalisatrice a entretenu sa forme physique et mentale avec une bonne séance de sport. Avec un coach, elle s'est rendue dans un parc parisien afin de pratiquer un peu de corde et travailler tout son corps. Une séance matinale, à en croire les pâles rayons du soleil. Casquette et hoodie noir, la jeune maman était incognito. "Mardi sport", écrit-elle sur Instagram. De quoi motiver ses fans.