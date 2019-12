Laura Smet : Vacances de rêve pour fêter son 1er anniversaire de mariage

La période des fêtes de fin d'année est particulièrement douloureuse pour elle, depuis cette tragique nuit du 5 au 6 décembre 2017 . Outre la bataille juridique qui plane autour de l'affaire du testament de Johnny Hallyday, c'est sans papa que Laura Smet doit désormais évoluer. Le jour de son mariage, elle n'a pas pu tenir le bras de celui qu'elle aurait voulu. Mais c'est tout de même avec un sourire ému qu'elle se souvient de ce 1er décembre 2018, jour où elle a officiellement dit "oui", à la mairie, à Raphaël Lancrey-Javal.

En couple avec l'entrepreneur depuis 2013, Laura Smet avait divisé les célébrations en deux phases. Civilement, d'abord, religieusement ensuite. Et c'est avec une larme au coeur qu'elle avait choisi la date de cette seconde session, puisque la comédienne réunissait sa famille – ou en tout cas une partie – au Cap Ferret le 15 juin 2019... le jour de l'anniversaire de Johnny Hallyday. "Il y'a 1 an je te disais oui" écrit-elle simplement sur Instagram, illustrant une photographie du jour J ne montrant que les mains du couple. Après ses idylles avec Frédéric Beigbeder, Julien Delajoux et Jean-Claude Sindres, elle semble finalement avoir trouvé la paix sentimentale.