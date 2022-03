Ilona Smet enceinte : nouvelles photos de son baby bump, superbe en pleine séance de sport !

Qu'elle pose sur Instagram, sur un tapis rouge ou en pleine séance de sport, Ilona Smet est absolument magnifique. La jeune femme de 26 ans, qui va agrandir la famille Hallyday dans quelques mois, a posté ce week-end des photos qui mettent en valeur son ventre arrondi sur son compte Instagram.

Mannequin pour la marque Roxy, elle a en effet réalisé un shooting en pleine séance de sport dans un ensemble brassière-legging violet, prouvant que les vêtements de la marque sont parfaitement adaptés aux femmes enceintes. Son baby bump, révélé il y a quelques jours, est d'ailleurs désormais très imposant ! Entourée d'arbres, coiffée d'une simple queue de cheval et peu maquillée, elle est naturelle et on adore ce look si simple.

Les internautes ont également salué cette nouvelle campagne et ces photos au charme différent de ce qu'elle poste habituellement. "Magnifique future maman", "La grossesse vous va si bien", "Belle, Solaire" ou encore "Ce joli petit ventre !", peut-on lire dans les commentaires, qui semblent unanimes. Cependant, les anonymes n'ont pas été les seuls à donner leur avis.