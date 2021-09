Ilona Smet fiancée : qui est Kamran Ahmed, son futur mari ?

J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie

Elle est dernièrement apparue dans les bras de Kendji Girac, dans le clip du titre Evidemment. Mais celui qui fait battre son coeur, c'est Kamran et personne d'autres. "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction, racontait-elle récemment dans les colonnes du magazine Paris Match. J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie." Le 26 août dernier, Ilona et son compagnon passaient un cap ensemble puisqu'ils célébraient les 9 ans de leur romance. L'année précédente, la fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday souhaitait publiquement que cette idylle dure pour toujours. "Je t'aime vers l'infini et au-delà" déclarait-elle. La voilà prête à jurer amour et fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare...