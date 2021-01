Ilona Smet charmée par Kendji Girac, une vraie complicité : "Merci de m'avoir choisie"

Dans les clips, on voit souvent des collaborations auxquelles on n'aurait jamais pensé. Après Noémie Lenoir et Damso, Philippe Katerine et Lomepal ou encore Rihanna et Laeticia Casta, voilà que la chanson française nous offre sur un plateau une collaboration aussi géniale que surprenante : Ilona Smet et Kendji Girac. Le mercredi 27 janvier 2021, l'artiste a annoncé la sortie prochaine du clip tant attendu de Évidemment, prévue pour le 1er février 2021.

"Rendez-vous le 01/02 pour découvrir le clip dans son intégralité. Encore merci à la talentueuse Ilona Smet ! On a kiffé tourner ce clip ensemble, j'espère qu'il vous plaira !", a écrit le chanteur sur Instagram, tout en partageant une nouvelle photo issue du clip, en noir et blanc.